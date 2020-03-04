В Самаре четыре ученика одной школы заболели туберкулезом

В Самаре региональный Роспотребнадзор выявил четыре случая туберкулеза у учеников из одной школы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Туберкулезная инфекция без бактериовыделения была выявлена у учащихся школы №36. Отмечается, что заболевшие из разных классов.

«По результатам расследований установлено, что заболевания между собой не связаны, источник инфекции в границах очага в школы №36 не выявлен», — говорится в сообщении. Уточняется, что больных туберкулезом среди сотрудников школы, работников пищеблока, службы охраны нет.

В учебном заведении проводятся санитарно-профилактические мероприятия по ликвидации очага туберкулеза.

До этого в социальных сетях появилась информация, что несколько детей заразились от учителя физкультуры, который скончался от открытой формы туберкулеза.