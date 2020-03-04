Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Фарерских островах
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На Фарерских островах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.
Как отмечается, мужчина заразился во время своей поездки во Францию, где он побывал к конце февраля.
В настоящее время состояние его здоровья оценивается как хорошее. Он и его семья находятся в карантине.
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