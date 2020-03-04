Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Фарерских островах

На Фарерских островах зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

Как отмечается, мужчина заразился во время своей поездки во Францию, где он побывал к конце февраля.

В настоящее время состояние его здоровья оценивается как хорошее. Он и его семья находятся в карантине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотрудник института Евросоюза заразился коронавирусом

— Во Франции медицинские маски будут доступны лишь по рецепту

— Число зараженных коронавирусом в Испании выросло до 179