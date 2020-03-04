В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает «АиФ Тверь» со ссылкой на медицинское учреждение.

«Сейчас мужчина находится в карантинной зоне. У него взяты анализы, по результатам которых можно будет поставить точный диагноз и подтвердить или опровергнуть коронавирус», – сообщили в больнице.

Сначала пациент обратился в частную клинику, откуда был отправлен в специально оборудованную Калининскую больницу. По предварительной информации, он не был за границей, но общался с приехавшими оттуда.

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