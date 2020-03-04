Счетная палата усомнилась, что цель по снижению бедности будет достигнута

Социальные меры из послания президента могут быть недостаточными для снижения бедности в 2020 году до 10,8%, говорится в заключении Счетной палаты к поправкам в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

«Однако влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», — отмечается в документе.

Также Счетная палата утверждает, что снижение бедности может осуществляться из-за других методов подсчета, а не реальных изменений.

По прогнозу социально-экономического развития России, входящего в пакет поправок в бюджет, уровень бедности может снизиться с 11,7% до 10,8% в 2020 году, до 9,8% в 2021 году и до 8,8% в 2022 году.

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