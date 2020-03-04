Почти 50 тысяч человек смогли вылечиться от коронавируса в Китае

В Китае выздороветь после заражения новым типом коронавируса смогли уже почти 50 тысяч человек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Нацкомиссию по здравоохранению страны.

За последние 24 часа 2652 пациента вылечились и выписались из медицинских учреждений Китая.

Стоит отметить, что общее число выздоровевших от вируса в мире достигло уже 50 821 человек. Общее число зараженных составляет 93 104 человек, при этом скончались 3 201 человек.

Ранее ученые проанализировали отчет о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, и установили, что наименее всего заражению подвержены дети и подростки.

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