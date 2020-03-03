Стало известно о состоянии здоровья больных коронавирусом россиян в ОАЭ

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас заявил, что диппредставительство держит контакт с заболевшими новым коронавирусом россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Посольство находится в контакте с российской командой — участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией», — сказал он.

Видакас добавил, что граждан России поместили в больницу, их состояние удовлетворительное.

Уточняется, что россияне будут сдавать еще повторные тесты.

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