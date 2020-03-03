Бьюти-блогера Андрея Петрова выселят из квартиры после скандала с соседом

Бьюти-блогера Андрея Петрова, которого избил его сосед Арслан Хасавов, выселят из съемной квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, блогера во вторник, 3 марта, вызвали в участковый отдел, где выяснилось, что у него отсутствует регистрация.

Отмечается, что Петрову, а также хозяйке съемной квартиры сотрудники полиции выписали штраф.

Как стало известно, в свою очередь владелица жилья расторгла договор аренды с блогером, после чего тот должен покинуть квартиру.

Ранее главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов нанес побои своему соседу — бьюти-блогеру Андрею Петрову из-за многомесячных «ночных истязаний музыкой».

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