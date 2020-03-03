Врач рассказала, помогает ли чеснок при ОРВИ и гриппе

Заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова рассказала, помогает ли чеснок в профилактике инфекционных заболеваний. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Сам по себе чеснок не включен в перечень лекарственных растений, поэтому в практическом здравоохранении врачами он не применяется в качестве лекарства», — объяснила она.

Врач добавила, что в чесноке содержатся биологически активные вещества – фитонциды, которые обладают противовоспалительным и противовирусным действием. При этом она отметила, что врачи не могут рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в том числе ОРВИ и гриппа, так как нет должной доказательной базы.

Иванова также посоветовала отказаться от употребления чеснока людям, страдающим от болезней почек, желудка и кишечника.