Кота официально трудоустроили в Тверской области

В Тверской области в одну из библиотек официально приняли на работу кота. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Городенской сельской библиотеки Конаковского района.

Кот по кличке Степан принят на должность «SMM-мяунджера».

Отмечается, что кот занял должность после длительного испытательного срока — более полугода он ежедневно приходил в библиотеку просто так.

Теперь коту нашли полезное применение и выдали трудовую книжку.

«Он не только бесцельно бродит по библиотеке, но и участвует в мероприятиях, оставляет отпечатки своих лап на каждой книжной выставке и продвигает библиотеку в соцсетях», — рассказали в библиотеке.

Сообщение о новом сотруднике его коллеги снабдили хештегом «без_кота_библиотека_не_та».

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