В Иране 23 депутата заразились коронавирусом
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Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у 23 депутатов парламента Ирана. Об этом сообщает YJC со ссылкой на председателя парламента Абдолреза Месри.
Месри заявил, что парламент страны продолжит работу, несмотря на количество заболевших.
Ранее стало известно, что в иранской республике от 2019-nCoV. скончались 66 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 91 237 человек, 3 120 человек погибли.
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