Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
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Учительницу московской школы, где дети получили ожоги глаз, уволят, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования Москвы.
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Инцидент произошел в школе 1415, где учительница на перемене использовала лампу открытого типа, однако нужно было использовать только прибор закрытого типа.
После окончания перемены и возвращения детей она не выключила устройство, вопреки инструкции.
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