Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Учительницу московской школы, где дети получили ожоги глаз, уволят, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования Москвы.

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Инцидент произошел в школе 1415, где учительница на перемене использовала лампу открытого типа, однако нужно было использовать только прибор закрытого типа.

После окончания перемены и возвращения детей она не выключила устройство, вопреки инструкции.

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