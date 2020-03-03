Самолет Владивосток-Москва сел в Хабаровске из-за анонимного сообщения с угрозой

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Самолет, выполняющий рейс Владивосток - Москва, совершил экстренную посадку в Хабаровске после полученного анонимного сообщения об угрозе безопасности полета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, лайнер сел в хабаровском аэропорту для проведения проверочных мероприятий.

После проверки самолет вылетит в столицу.

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