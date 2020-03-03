Самолет Владивосток-Москва сел в Хабаровске из-за анонимного сообщения с угрозой
close
Самолет, выполняющий рейс Владивосток - Москва, совершил экстренную посадку в Хабаровске после полученного анонимного сообщения об угрозе безопасности полета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, лайнер сел в хабаровском аэропорту для проведения проверочных мероприятий.
После проверки самолет вылетит в столицу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самолет из Ирана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
— Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
— Самолет Екатеринбург-Казань не смог приземлиться из-за сильного ветра