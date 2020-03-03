Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает «Российская газета».

Для оценки соответствия поликлиники или больницы тому или иному уровню в каждом регионе страны будут созданы специальные комиссии, заявляют в Минздраве. Медучреждения будут оцениваться каждые три года.

Отмечается, что каждому учреждению будет присвоен специальный знак соответствия, на котором будет указан уровень соответствия. Размещать такой знак нужно будет у входа в больницу или поликлинику, а также на официальном сайте.

В Минзраве предполагают, что введение подобной системы поспособствует развитию конкурентной среды между медорганизациями.

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