Трамп допустил возможность введения режима ЧП из-за коронавируса

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AP

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

Глава государства заявил, что на данный момент не видит смысла в введении режима ЧП в Соединенных Штатах, однако подчеркнул, что в дальнейшем в этом может возникнуть необходимость.

При этом в настоящее время США рассматривают возможность введения новых ограничений на поездки за рубеж из-за опасности распространения вируса, добавил глава государства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 89 710 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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