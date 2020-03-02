Украинец «придумал» коронавирус, чтобы к нему приехала скорая

В украинском Тернополе житель соврал полиции, что у его знакомого, недавно контактировавшего с гражданами Китая, поднялась температура, после того, как врачи отказались ехать к нему из-за поднявшегося давления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Когда приехали полицейские, то якобы заболевший отрицал вызов. Оказалось, что сотрудникам позвонил его кум. Как рассказал мужчина, он соврал, потому что скорая помощь не приехала из-за повысившегося давления, сказав, что с таким диагнозом нужно обращаться к участковому.

«Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил в скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали», — объяснил мужчина.

Спецслужбы составили протокол о заведомо ложном вызове. Теперь он заплатит штраф.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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