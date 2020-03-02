На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Уголовное дело было возбуждено в отношении командира взвода ДПС ГИБДД по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова и других сотрудников МВД.

По версии следствия, они систематически получали взятки за то, что не привлекали к ответственности уголовно и административно виновных лиц, а также разрешали незаконный провоз алкоголя по трассе.

Следователи провели 49 обысков. Проверка продолжается.

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