В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что 11 из них являются родственниками и знакомыми заболевшего ранее в Италии гражданина России.

Еще 83 человека летели тем же рейсом, что и заболевший мужчина. Все они в настоящий момент находятся на карантине, а 13 из них госпитализированы.

До этого стало известно, что коронавирус подтвержден у жителя Московской области, который недавно вернулся из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

В данный момент заражению подверглись 89 710 человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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