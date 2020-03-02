Экс-главе Минобороны Армении предъявили обвинение в растрате $2 млн госсредств

Бывшему министру обороны Армении генерал-полковнику Сейрану Оганяну предъявили обвинении в растрате $2 млн государственных денег, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спецследственной службы (ССС) страны.

По данным следствия, 10 лет назад министерство без соблюдения требований закона подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», разрешив отчуждение имущества на сумму 3,6 млрд драмов.

«Реальная стоимость имущества составляла 4,6 млрд драмов», — говорится в сообщении.

Таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 1 млрд драмов ($2 млн).

Известно, что с Оганяна взяли подписку о невыезде.

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