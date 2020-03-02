Экс-главе Минобороны Армении предъявили обвинение в растрате $2 млн госсредств
close
Бывшему министру обороны Армении генерал-полковнику Сейрану Оганяну предъявили обвинении в растрате $2 млн государственных денег, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спецследственной службы (ССС) страны.
По данным следствия, 10 лет назад министерство без соблюдения требований закона подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», разрешив отчуждение имущества на сумму 3,6 млрд драмов.
«Реальная стоимость имущества составляла 4,6 млрд драмов», — говорится в сообщении.
Таким образом государству был нанесен ущерб в размере более 1 млрд драмов ($2 млн).
Известно, что с Оганяна взяли подписку о невыезде.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уголовное дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд