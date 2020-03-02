«Все под богом ходим»: персонал 1-й инфекционной говорил пациентам, что не верит в коронавирус

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Персонал Инфекционной больницы № 1 в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, не пользовался медицинскими масками, поскольку не считал угрозу заражения реальной. Об этом «Газете.Ru» рассказала пациентка больницы Кристина Ткач.

«Персонал маски надевал через раз. Мы их спрашивали, почему они не пользуются масками. Нам отвечали: мы не верим в этот коронавирус, все мы под богом ходим. Женщина приходила к нам убираться, она тоже отказывалась носить маску. Она говорила, что ничего не боится», — рассказала девушка.

По ее словам, меры безопасности в больнице не усилили даже после того, как у одного из пациентов подтвердился коронавирус.

«Ничего не поменялось [после обнаружения пациента с коронавирусом]. Мы лежим все вместе, но к нам приходил главврач, разговаривает очень мило. Начали убираться два раза в день. Люди жалуются, поэтому начали какие-то меры предпринимать, но уже поздно может быть, потому что люди контактировали с [зараженным] Давидом. У нас один душ, один туалет. До вчерашнего дня к абсолютно здоровым людям, у которых уже был отрицательный тест, к ним подселяли новых людей с подозрением на коронавирус», — объяснила Кристина.

Девушка добавила, что сейчас палату, в которой находился зараженный коронавирусом пациент, расселили.

«Давид находился в общей палате сутки или двое. Мы вместе ходили сдавать анализы, он контактировал со многими из нас. Сейчас его куда-то перевели. Его палату всю расселили, ребят забрали», — отметила собеседница издания.

Ранее появилась информация, мужчина прилетевший некоторое время назад в Москву из Милана, стал первым заболевшим коронавирусом москвичом. Результаты его анализов на двух из трех этапов дали положительный результат. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

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