Во Франции еще два человека скончались от коронавируса

Во французском департаменте Уаза скончались еще два человека от коронавируса, передает газета Parisien со ссылкой на три источника.

Один из умерших — мужчина, проходивший лечение в больнице Амьена. Вторая жертва — пожилая женщина, скончавшаяся в больнице Компьеня.

Таким образом, во Франции от вируса умерли четыре, заразились — более 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились почти девяноста тысяч, погибли больше трех тысяч человек.