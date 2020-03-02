Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен. Об этом он сказал в интервью для фильма Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?».

По словам Трибоя, за те почти четыре года, пока он занимался этим делом, удалось выяснить «много существенный элементов, которые имели решающее значение для раскрытия преступления».

«Например, мы установили, что преступление было совершено на 30 минут позже, чем считалось первоначально», — отметил он.

При этом он добавил, что следствие считало, что установило исполнителя. На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком, Трибой заявил, что «есть основания подозревать», однако тут он остановился, не закончив фразу.

Листьев был застрелен в подъезде собственного дома в 1995 году. Ему было 38 лет. Найти виновных в его смерти до сих не удалось.

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