Азербайджан отменил занятия в школах из-за коронавируса

В Азербайджане с 3 по 9 марта из-за коронавируса отменены занятия во всех школах, передает оперативный штаб при Кабмине страны.

«Принято решение с 3 по 9 марта (включительно) остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

В Азербайджане подтвердились три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — гражданин России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились почти девяноста тысяч, погибли больше трех тысяч человек.

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