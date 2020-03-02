Блогер Диденко отправилась на шоу Малахова через три дня после смерти мужа от сухого льда

Спустя три дня после смерти мужа и друзей от сухого льда блогер Екатерина Диденко отправилась на телешоу Андрея Малахова. Телеведущий проанонсировал соответствующий выпуск шоу на своей странице в Twitter.

«Сухой лед: участники дня рождения блогера Кати Диденко в бане — сегодня в прямом эфире на «Россия 1» 18.30», — написал Малахов.

На праздновании дня рождения Диденко 29 февраля находились 18 человек. Инцидент произошел из-за сухого льда. Предполагается, что после того, как люди зашли в воду со льдом, произошла химическая реакция и сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть, что закончилось летальным исходом всех троих.

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