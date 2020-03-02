Третий случай коронавируса зафиксирован в Бельгии

В Бельгии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает RTL.

Как отмечается, заболела жительница Брюсселя, которая недавно побывала в Милане.

По данным министр здравоохранения Валлонского региона Бельгии Кристи Морреаль, в настоящее время она находится под карантином.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 89 044 человек, 3 042 человек погибли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бельгии и Малайзии зафиксированы первые случаи заражения граждан коронавирусом