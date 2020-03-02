В России возбудили дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Она пояснила, что в 2015-2016 годах СК России по Крыму расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма в ходе событий 2014 года. В 2017 году по решению суда он был приговорен к восьми годам лишения свободы, однако в том же году он был выдан Турции и освобожден от отбывания наказания.

В настоящее время Чийгоз является депутатом Рады от партии «Европейская солидарность».

По словам Петренко, несмотря на установленные факты его преступлений, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Крыма, которые находятся в Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, которые осуществляли предварительное следствие в отношении указанного лица.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.