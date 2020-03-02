Жителей России ожидают длинные выходные в марте

Жителей России ожидают выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Отмечается, что следующая после праздников неделя будет сокращенной — с 10 по 13 марта.

В текущем году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта будет выходным днем.

В Роструде рассказали, что следующие длинные попадут на май: с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам обещали теплую погоду на 8 марта

— Эксперты дали рекомендации по выбору цветов на 8 марта