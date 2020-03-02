На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек
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В филиппинской Маниле вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Как отмечается, инцидент произошел в местном торговом центре. Злоумышленник является бывшим охранником ТЦ, его заложники — сотрудники молла.
В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной.
Известно, что ранен один человек, он госпитализирован.
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