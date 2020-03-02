Психолог объяснила реакцию блогера Диденко на смерть мужа в московской бане

Психолог Наталья Пятницкова объяснила реакцию российского блогера Катерины Диденко на смерть мужа, погибшем после вечеринки в московской бане с сухим льдом. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, поведение девушки говорит о зависимости от социальных сетей. Специалист заявила, что такая зависимость «заставляет человека практически отказаться от реальной жизни и перенести все контакты и общение в виртуальный мир», ожидая там поддержку и понимание.

Психолог отметила, что посты в Instagram также могут свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — отсроченной реакции на травмирующее событие.

«Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия», — сказала Пятницкая.

Она добавила, что полное осознание случившегося может произойти как через пару недель, так и через полгода.

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