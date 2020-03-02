Против «вора в законе» Джеко Тбилисского завели дело

В Приморье завели уголовное против криминального авторитета Джеко Тбилисского. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Как стало известно, дело возбуждено по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным ведомства, задержанный контролировал криминальные процессы в Приморье, а также был участником раздела сфер преступного влияния и доходов.

«Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям», — указано в сообщении.

Отмечается, что Тбилисский осуществлял контроль за деятельностью преступников, находясь за пределами России.