В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает сайт Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Как стало известно, движение по перегону пока приостановлено.

«Нарушен габарит соседнего пути», — указано в сообщении на сайте ЗабЖД.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что в движении таких поездов, как №70 Москва - Чита, №69 Чита - Москва и №321 Иркутск - Забайкальск, ожидаются задержки.