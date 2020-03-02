СМИ выложили видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях в Подмосковье

Пятый канал выложил видеозапись с места гибели мужчины и его трехлетней дочери в деревне Марьино городского округа Электроугли Московской области, которая произошла на фестивале «Внедорожная Масленица».

На кадрах видно оцепленное место происшествия и сотрудников различных служб.

Ранее СК России завел уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки и ее отца от оборвавшегося троса на фестивале «Внедорожная Масленица», проводившемся в Подмосковье. Трагедия произошла после того, как от джипа отлетела лебедка, при помощи которой вытаскивали застрявший автомобиль. Она ударила мужчину и его дочь, после чего они скончались на месте.

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