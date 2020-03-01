В Москве вернувшихся из Италии россиян проверяют на коронавирус

Россиян в Москву из Италии проверяют на коронавирус, передает РИА «Новости».

Один из пассажиров, который вернулся 23 февраля рассказал, что к нему домой приехали медики и взяли мазок из носа, горла. Врачи сказали мужчине, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.

В соцсетях россияне рассказывают, что проверки проходят и в аэропорту.

«Летели из Бергамо во Внуково. Итальянцы ничего не проверяли. Зато наши сперва мерили температуру прям в самолете. После таможенного досмотра попадаете сразу в компанию из пары десятков медиков в полной химзащите (или почти полной — противогазов не было)», — рассказала Ксения Суслова.

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