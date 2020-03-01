Директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 130, передает BFM.

Из них 116 по-прежнему госпитализированы, в том числе девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что от коронавируса во Франции погибли два человека, 12 — выздоровели.

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