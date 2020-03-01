СМИ сообщили о заражении коронавирусом вернувшегося из Италии в Москву россиянина

Россиянин, который вернулся в Москву из охваченной вирусом Италии, заявил, что медики нашли у него вирус. Однако в больнице, куда госпитализировали человека, опровергли эту информацию, сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, пациент утверждает, что у него есть вирус. При этом до выявления болезни он лежал в одной палате с другими больными.

Однако в приемной инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе, где якобы находится заболевший, опровергают эту информацию.

«Очередной вброс. Какой бывал уже не раз.», — сказали в медучреждении.

В инфекционной больнице добавили, что учреждение функционирует в штатном режиме.

По последним данным, в мире общее число заболевших составляет 87 436 человек. При этом смогли вылечиться 42 657 человек, а погибли — 2 990.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Севастополе в розыск объявлена сбежавшая пациентка больницы с подозрением на коронавирус

— Лувр закрыли из-за совещания по коронавирусу

— В Москве отменили футбольный матч из-за подозрения на коронавирус