СМИ сообщили о заражении коронавирусом вернувшегося из Италии в Москву россиянина
Россиянин, который вернулся в Москву из охваченной вирусом Италии, заявил, что медики нашли у него вирус. Однако в больнице, куда госпитализировали человека, опровергли эту информацию, сообщает сайт kp.ru.
По данным издания, пациент утверждает, что у него есть вирус. При этом до выявления болезни он лежал в одной палате с другими больными.
Однако в приемной инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе, где якобы находится заболевший, опровергают эту информацию.
«Очередной вброс. Какой бывал уже не раз.», — сказали в медучреждении.
В инфекционной больнице добавили, что учреждение функционирует в штатном режиме.
По последним данным, в мире общее число заболевших составляет 87 436 человек. При этом смогли вылечиться 42 657 человек, а погибли — 2 990.
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