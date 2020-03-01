Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 76 тысяч сирийских беженцев пересекли границы страны с Евросоюзом после решения турецким лидером Тайипом Эрдоганом их открыть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сойлу уточнил, что по состоянию на 9.55 по мск 1 марта число мигрантов, отправившихся в Европу из Турции составляет 76 тысяч 358 человек.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.

Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в Сирии. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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