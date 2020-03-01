В Таиланде зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Таиланде подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства здравоохранения королевства.

Согласно имеющимся данным, скончался 35-летний таец с заболеванием крови, которое у него было диагностировано до заражения вирусом.

Представители Минздрава отметили, что пока невозможно точно сказать, был ли причиной смерти коронавирус или другие заболевания, предваряющие ухудшение состояния здоровья.

У погибшего не было вируса с 16 февраля, одна состояние его здоровья к этому времени стало значительно хуже.

Всего в Таиланде число зараженных коронавирусом составляет 42 человека, вылечились 30 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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