Названы регионы, где больше всего заключили браков в прошлом году

Названы регионы, где чаще всего заключали браки в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, наибольшее число браков на 1000 человек в прошлом году заключили в Петербурге (8,7 брака). Также в пятерку лидеров вошли Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Иркутская область и Приморский край (по 7,3).

Реже всего браки заключали в Ингушетии (3,9), Ленинградской области (4,1), Дагестане и Северной Осетии (по 4,5), Карачаево-Черкесии (4,6).

В среднем в России в 2019 году заключалось 6,3 брака на 1000 человек.

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