В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского
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В Ватикане опровергли слухи о возможном коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского Франциска и карантине в папском городе-государстве. Об этом сообщает Т со ссылкой на службу печати Святого престола назвали.
«Очень большой фейк», — ответили в службе печати.
Ранее в СМИ появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. Такие слухи появились из-за того, что в последние дни Папе Римскому нездоровится.
По последним данным в Италии коронавирусом заразились больше тысячи человек.
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