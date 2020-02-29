В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова

В столице завершился марш памяти политика Бориса Немцова, передает РИА «Новости».

По данным МВД, в мероприятии приняли участие 8 тысяч. Участники двигались от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, после – почти до пересечения с Садовым кольцом по проспекту Академика Сахарова.

Во главе колонны прошли председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый «народный мемориал».

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