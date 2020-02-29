Межрелигиозный совет РФ предложил ввести в школах уроки нравственности

Межрелигиозный совет России (МСР) предлагает ввести уроки нравственности в школах и, возможно, в вузах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на верховного муфтия России, председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджуддина.

Ранее в Москве состоялось объединенное заседание МСР и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Таджуддин рассказал, что на заседании говорилось в том числе о том, чтобы школьники и студенты получали уроки нравственности от представителей традиционных конфессий страны.

Он пояснил, что на данных уроках детям необходимо объяснять, как обходиться с родителями, со сверстниками, с котенком, с окружающей средой.

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