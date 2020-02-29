В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик

В Михайловском районе Приморья на праздновании Масленицы показали ролик с элементами порнографии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя районной администрации.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.

По предварительным данным, неизвестные незаконно получили доступ к экрану. В администрации добавили, что те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны.