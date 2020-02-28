В Псковской области осудили двух мужчин за убийство ветерана

В городе Порхове Псковской области суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, убившим соседку-ветерана, сообщает пресс-служба СКР.

Два жителя Порхова 30 и 39 лет признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст.105 (убийство). Одному фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму – 18 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В ночь на 27 января 2019 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения влезли в квартиру соседки, инвалида второй группы и ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники избили пожилую женщину, из-за чего она скончалась. После мужчины украли чемодан, не представляющий материальной ценности, и скрылись.

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