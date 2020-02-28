В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Китайский журнал Journal of Forensic Medicine опубликовал патологоанатомическую экспертизу тела первого умершего от нового типа коронавирируса.

Исследование показало, что вирус затрагивает легкие заразившегося. Ученые не доказали поражение других органов.

«Характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», — говорится в документе.

Умершим был 85-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу из-за множественного инфаркта мозга. Температура, кашель и другие характерные симптомы появились только на 10-й день пребывания в больнице. На 13-й день подтвердилось заражение коронавирусом. Томография показала очаги инфекции на обоих легких. На 28-й день больной скончался из-за дыхательной недостаточности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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