В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы СУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По информации СМИ, 13-летней девочке на перемене стало плохо: она начала задыхаться. Тогда, ее отвели в медицинский кабинет, где школьнице вызвали скорую помощь. Однако приехавшая бригада медиков не смогла спасти девочку. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Иванова подтвердила, что девочка почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.

Представитель СК уточнила, что в настоящее время по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.