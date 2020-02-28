В Одессе мужчина с гранатой угрожал взорвать суд
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В Одессе обвиняемый в убийстве мужчина захватил зал заседаний Приморского суда, пишет «Думская».
Мужчину в ходе слушания дела поместили в стеклянную «клетку», после чего он достал гранату и выдернул чеку.
Он потребовал привести к нему прокурора области, а также справедливого суда.
По данным СМИ, мужчина обвиняется в убийстве гражданина Израиля в 2016 году.
Отмечается, что гранату могли передать мужчине в суде. Она была в пакете с едой.
Здание было эвакуировано, а правоохранители обезвредили мужчину.
В ходе инцидента никто не пострадал.