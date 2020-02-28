Летевший в Бангкок самолет возвращается в Москву с трещиной на лобовом стекле
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Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, экстренно возвращается в Москву, передает ТАСС.
По предварительным данным, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле.
«Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад», — сообщили в экстренных службах.
На борту лайнера находятся более 190 пассажиров и 14 членов экипажа.