Летевший в Бангкок самолет возвращается в Москву с трещиной на лобовом стекле

Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, экстренно возвращается в Москву, передает ТАСС.

По предварительным данным, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле.

«Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад», — сообщили в экстренных службах.

На борту лайнера находятся более 190 пассажиров и 14 членов экипажа.