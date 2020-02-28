Синоптики пообещали аномально теплый март в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в арктической зоне Урала и Западной Сибири, в столичном регионе и в Норильске в начале марта будет наблюдаться средняя температура, которая установится выше нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на 7-10°С климатическую норму будет превышать «все, что к югу от Москвы».

«То есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская)», — рассказал Варакин.

Он добавил, что в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура превысит норму на 5-6°С. Это также произойдет в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также на юге Архангельской области и на западе Коми. Там будет температура установится на 4-5°С теплее нормы.

При этом специалист отметил, что на Таймыре и в Якутии ожидается повышение до 12°С выше нормы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Метеорологи констатировали приход ранней весны в Россию