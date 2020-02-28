Почти 2800 человек погибли из-за коронавируса в Китае

Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Об этом сообщает сайт государственного комитета по здравоохранению КНР.

По данным комитета, всего в КНР подтверждено 78 824 случаев заражения инфекцией.

При этом в данный момент к больным относятся 39 919 человек.

Как уточняет комитет, у 7 952 пациентов наблюдается тяжелое состояния, а 36 117 человек излечились и были выписаны из больниц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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