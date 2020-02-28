Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова «Барабашово», произошедших 28 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного отделения Национальной полиции Украины.

Как стало известно, стычки с применением пиротехники, резиновых дубинок и газовых баллончиков произошли между неизвестными, частными предпринимателями, а также сотрудниками охранной фирмы.

«В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции», — указано в сообщении.

Согласно информации полиции, всего в столкновениях участвовали более 100 человек.

Правоохранители ведут расследование.