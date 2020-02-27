В Москве семиклассник выпрыгнул из окна, чтобы впечатлить друзей

Московский школьник во время урока выпрыгнул из окна, чтобы впечатлить одноклассников, передает mk.ru.

По информации СМИ, утром мальчик сказал своим друзьям, что сегодня всех удивит и прыгнет из окна школы. Одноклассники ему не поверили и посмеялись.

На уроке по геометрии семиклассник из-за духоты попросил открыть окно. После этого мальчик выпрыгнул с третьего этажа. Он приземлился на козырек школы, получив сотрясение мозга и перелом ноги.

Приехавшая скорая помощь вызвала вертолет, который доставил школьника в больницу.

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